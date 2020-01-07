США начали подготовку санкций в отношении Ирака

Власти США начали заниматься разработкой санкций в отношении Ирака после того, так Багдад принял резолюцию против присутствия сил Соединенных Штатов Америки в стране. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на представителей администрации Белого дома.

В издании отмечают, что представителям бизнеса США могут запретить вести деятельность с иракскими деловыми кругами.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Багдаду экономическими санкциями, если Ирак потребует вывода войск США со своей территории.(Газета.Ru)