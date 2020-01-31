США и Украина договорились углублять стратегическое партнерство

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили развитие двустороннего политического и практического сотрудничества двух стран. Во время визита Помпео в Киев в пятницу, 31 января, главное внимание уделялось «скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», сообщил МИД Украины.

Кроме того, одним из основных пунктов переговоров с глазу на глаз, а также в составе делегаций было «практическое сотрудничество в сфере безопасности» и «поддержание активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства», указывается далее.

По словам представителя украинского ведомства Екатерины Зеленко, Помпео и Пристайко договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства, развитии военного и экономического сотрудничества и усилении двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами. (DW)