США и Украина договорились углублять стратегическое партнерство

Госсекретарь США Майкл Помпео и глава МИД Украины Вадим Пристайко обсудили развитие двустороннего политического и практического сотрудничества двух стран. Во время визита Помпео в Киев в пятницу, 31 января, главное внимание уделялось «скоординированным действиям Украины и США на международной арене с целью восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины», сообщил МИД Украины.

Кроме того, одним из основных пунктов переговоров с глазу на глаз, а также в составе делегаций было «практическое сотрудничество в сфере безопасности» и «поддержание активного двустороннего диалога на всех уровнях в рамках существующих форматов украинско-американского стратегического партнерства», указывается далее.

По словам представителя украинского ведомства Екатерины Зеленко, Помпео и Пристайко договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства, развитии военного и экономического сотрудничества и усилении двухпартийной поддержки Украины Соединенными Штатами. (DW)

| 2020-01-31T16:16:29+00:00 31 января 2020, 20:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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