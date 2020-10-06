США и РФ достигли прогресса на встрече по СНВ-3

США и Россия достигли прогресса по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) на встрече в Хельсинки 5 октября. Об этом сообщил спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли на своей странице в Twitter.

С российской стороны на переговорах присутствовал замминистра главы МИД РФ Сергей Рябков.

Биллингсли поблагодарил президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ за гостеприимство в проведение «ключевых американо-российских переговоров по контролю над ядерными вооружениями».

«Важный прогресс», — написал спецпосланник.(Газета.Ru)