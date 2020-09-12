США хотят отменить проверку прибывающих пассажиров на COVID-19

США планируют с 14 сентября прекратить проверку прибывающих авиапассажиров на коронавирус, так как система показала неэффективность, сообщает ATOP со ссылкой на американские СМИ.

Пассажиры из группы стран повышенного риска, куда вошли КНР, Великобритания, Бразилия, Иран, с января могли прилететь только в 15 аэропортов США, где им измеряли температуру, обследовали и брали контактную информацию.

Однако управление транспортной безопасности США выяснило, что из 675 тысяч путешественников только 0,002% были инфицированы вирусом. При этом проверка отнимала время у специалистов, требовала больших затрат и ресурсов для скрининга.