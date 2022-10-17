США собираются ввести санкции против Ирана за помощь России в войне против Украины. Ограничения также коснутся третьих лиц, причастных к поставкам вооружения из Ирана в РФ.

Такой информацией поделилось издание Politico со ссылкой на официального анонимного представителя Соединенных Штатов.

«Собираемся ли мы делать больше в отношении иранских военных продаж России? Абсолютно да. Для любого человека в мире, который либо продает Ирану материалы, которые могут быть использованы для [беспилотных летательных аппаратов] или баллистических ракет, либо участвует в полетах между Ираном и Россией: проявите должную осмотрительность, потому что мы абсолютно точно введем санкции против любого, кто помогает иранцам помогать россиянам убивать украинцев», — заявил источник.

Официальный представитель также сообщил, что в администрации Байдена публично предупреждали Тегеран воздержаться от продаж БПЛА России. Однако Иран проигнорировал заявления США и соврал об отсутствии поставок беспилотников в РФ. В Politico предполагают, что Штаты введут против азиатской страны экономические и экспортные санкции.