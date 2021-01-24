США готовы поддержать Японию в конфликте с Китаем

Япония и США усилят сотрудничество в области безопасности перед лицом региональных угроз со стороны Китая в Южном и Восточно-Китайском морях. Об этом сообщил министр обороны Японии Нобуо Киси по итогам телефонного разговора с американским коллегой Ллойдом Остином.

«Мы договорились противодействовать односторонним попыткам изменить статус-кво в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях», — отметил министр.

«Министр обороны Остин подтвердил, что острова Сенкаку подпадают под действие статьи 5 Договора о безопасности между США и Японией и что США против любых односторонних попыток изменить статус-кво в Восточно-Китайском море», — отметил глава оборонного ведомства Японии.

В ходе телефонного разговора стороны также подтвердили намерение продолжать сотрудничество до «полного, очевидного и необратимого» очищения Северной Кореи от оружия массового уничтожения и баллистических ракет, отметил Киси.

По словам министра, обсуждался также меморандум, который заменит пятилетнее соглашение о расходах на размещение американских войск в Японии.

Срок указанного соглашения истекает в марте. (haberler.ru)