США готовы к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе

Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о готовности главы государства к переговорам с Тегераном по иранской ядерной программе. Об этом сообщает телеканал CBS.

Он уточнил, что предложение американской стороны по ограничению данной программы.

По его словам Байден намерен способствовать сдерживанию иранской стороны в вопросе ядерного вооружения. Помощник добавил, что политик верит в лучшим средством для достижения компромисса в этом вопросе является «усердная, проницательная дипломатия».

«Он готов сесть за стол переговоров с Ираном, чтобы обсудить, как мы можем вернуться к ограничениям в отношении иранской ядерной программы», — подчеркнул Салливан.(Газета.ру)