Транспортное командование ВС США (Transcom) сообщило, что стране к концу октября удалось перевезти в Европу и в Украину более 16 тыс. военных, свыше 63 тыс. противотанковых систем и больше 84,1 тыс. тонн военной техники и снаряжения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Transcom начал доставлять военные грузы для Украины 21 января и продолжает поставки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что перевозки ВС США на европейский континент начались 3 февраля.

Кроме того, согласно данным Transcom, Соединенные Штаты перевезли в Европу около 1 млн артиллерийских снарядов.