Срок регистрации на поступление в магистратуру продлен

Дата регистрации для участия в экзамене по специальности программы №44 для поступления в магистратуру продлена до 10:00 часов 10 июня, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Бакалавры, желающие поступить в магистратуру по специальности журналистика, результаты приемного экзамена текущего года которых отвечают требованиям конкурса, до выбора специальности до 10:00 часов 10 июня должны зарегистрироваться на сайте ГЭЦ, и сдать экзамен по способностям.

Все бакалавры, набравшие 50 и выше баллов в приемном экзамене в магистратуру вузов, и допущенные к выбору специальности, независимо от специальностей бакалавриата, который они окончили, могут обращаться для поступления на факультет журналистики.

Бакалавры, выполнившие условия конкурса, и желающие поступить по специальности «журналистика» НПО магистерскому уровню, до 10:00 10 июня должны заполнить анкету на сайте ГЭЦ и зарегистрироваться, распечатать пропускной лист бакалавра на экзамен по способностям, и с 11 по 16 июня принять участие в экзамене по способностям в часы, указанные в пропускном листе. Экзамен планируется провести в формате онлайн.