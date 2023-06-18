Ожидается продление срока полномочий генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга еще на один год.
Как передает АПА, об этом сообщает агентство «Reuters» со ссылкой на два источника.
Большинство в альянсе придерживается мнения, что норвежский политик эффективно руководит НАТО. С другой стороны, члены НАТО пока не пришли к единому мнению о возможном преемнике Столтенберга. Отмечается, что администрация США также поддерживает идею продления полномочий Йенса Столтенберга еще на год, а Президент Джо Байден считает, что он эффективно выполнил свои обязанности в этот непростой период.