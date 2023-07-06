На Панарабских играх, проходящих в Алжире с 5 по 15 июля, российские спортсменки указаны как члены сборной команды Сирии. Издание «Медуза» со ссылкой на спортивного журналиста Сергея Лисина, отмечает, что у большинства российских спортсменок, заявленных в качестве атлеток из Сирии, изменены имена, у двоих — даты рождения.

У бадминтонистки Дарьи Джеджулы год рождения изменен с 1995-го на 1999-й, у велогонщицы Дарьи Мальковой — с 2000-го на 2001-й.

Малькова указана в заявке как Darie Malko, ее сестра, тоже велогонщица Татьяна — как Tatia Malko. Под измененными именами также заявлены легкоатлетка Карина Полудкина (Karina Polud), пловчиха Анастасия Сорокина (Enas Sorkine) и дзюдоистка Милана Мугу (Milana Mrad).

На сайтах международных федераций дзюдоистка Мугу и гимнастка Александра Максимова указаны как члены сборной Сирии, остальные спортсменки в списках федераций указаны как российские.

По мнению Лисина, в спортивном мире назревает скандал. «Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов, велоспорта и легкой атлетики, что российские спортсмены могут без официальной смены национальности выступать за Сирию, да еще и с измененными датами рождения— нас ждет адовый скандал», считает Сергей Лисин.

Пресс-служба Минспорта РФ сообщила, что Мугу и Максимова официально сменили спортивное гражданство, а информацию об остальных спортсменках назвали ложной. (svoboda.org)