Список уничтоженной военной техники противника

В течении сегодняшнего дня Азербайджанская Армия, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладела новыми опорными пунктами и осуществила зачистку территории от противника.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других боевых средств противника.

Общие потери противника суммарно с 27 сентября по 05.30 часов 07 октября составили:

— до 250 танков и другой бронетехники;

— до 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;

— до 60 средств ПВО;

— 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;

— 8 складов боеприпасов;

— до 150 автомобильной техники;

— 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.