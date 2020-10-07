Список уничтоженной военной техники противника

В течении сегодняшнего дня Азербайджанская Армия, успешно продвигаясь на намеченных направлениях, овладела новыми опорными пунктами и осуществила зачистку территории от противника.
Как сообщает Министерство обороны, в ходе боевых действий было уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других боевых средств противника.
Общие потери противника суммарно с 27 сентября по 05.30 часов 07 октября составили:
— до 250 танков и другой бронетехники;
— до 270 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов;
— до 60 средств ПВО;
— 11 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов;
— 8 складов боеприпасов;
— до 150 автомобильной техники;
— 1 зенитно-ракетный комплекс С-300.