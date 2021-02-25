Спикер парламента Турции осудил зверства армян в Ходжалы

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп осудил зверства, совершенные армянами в 1992 году в азербайджанском городе Ходжалы в Нагорном Карабахе, сообщает Агентство Анадолу.

«Мы продолжим борьбу до тех пор, пока кровавые убийцы, пытающиеся оправдать массовые убийства в Ходжалы, не предстанут перед судом истории и не будут привлечены к ответственности», — заявил Шентоп на открытии выставки, посвященной Ходжалинской трагедии в четверг в Анкаре.

Шентоп напомнил, что 29 лет назад – 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе было совершено одно из самых кровавых преступлений в истории человечества. «Это кровавое событие отозвалось болью в наших сердцах. В этом году мы вновь собрались, чтобы почтить память жертв Ходжалы. Мы верим в то, что каждый из погибших жителей Ходжалы – шехид», — сказал спикер турецкого парламента.

Он выразил уверенность в том, что каждый, кто имеет совесть, продолжит доносить миру правду о Ходжалы путем фотографий, видео и заявлений.

«Мы всегда будет помнить о трагических страницах в истории братского народа Азербайджана и не позволим, чтобы об этом забыли другие», — заверил Шентоп.