Делегация Национального собрания Армении во главе со спикером Аленом Симоняном с 4 по 6 декабря будет находиться в Москве с рабочим визитом.

Как сообщает # со ссылкой на «Sputnik Armenia», в российской столице запланировано совместное заседание совета Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности и пленарное заседание ПА ОДКБ.

В состав делегации вошли также вице-спикер Акоп Аршакян, председатель комиссии по обороне и безопасности Андраник Кочарян, депутат от блока «Честь имею» Тигран Абрамян.

Напомним, предыдущее заседание ПА ОДКБ состоялось в июне текущего года в Ереване. В состав ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.