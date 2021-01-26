Спецприемники Москвы переполнены участниками акции 23 января

Два спецприемника Москвы для административно-арестованных лиц полностью заполнены участниками акции 23 января, арестованными по решению судов за участие в несанкционированном мероприятии и неподчинение требованиям сотрудников полиции.

«Сегодня мы посетили спецприемники для административно-арестованных, оба забиты полностью. Говорят, что часть уже арестованных людей разместили в отделах полиции, поскольку спецприемники на такое количество арестов не рассчитаны», — сообщила «Интерфаксу» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

По ее словам, в первом спецприемнике содержатся 32 арестованных во время митинга, а во втором 31, «в основном это статьи 20.2 и 19.3 КоАП РФ (нарушение порядка проведения митинга и неподчинение законному требованию представителя власти)».

«В самих спецприемниках условия нормальные, претензий и жалоб ни у кого нет. Однако выяснилось, что некоторые арестованные до помещения в спецприемник более суток провели в милицейском автобусе, где они спали, где их не выводили в туалет и не кормили. В ОВД «Измайлово» часть людей спало на полу, матрасов никому не дали, воды не давали. Такая же ситуация была в ОВД «Бескудниково», — сказала Литвинович.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения в Россию оппозиционера Алексея Навального прошли 23 января во многих городах страны, в том числе в Москве.