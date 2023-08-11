Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с ходатайством о содействии в пересмотре меры пресечения в отношении бывшего посла Армении в России и Израиле Армена Смбатяна.

Об этом сообщает Спутник Армения.

Напомним, что экс-посол Армении в России и Израиле Армен Смбатян и его сын Сергей Смбатян были задержаны генпрокуратурой Армении 29-го числа прошлого месяца.

Они подозреваются в мошенничестве. Отмечено, что в результате их незаконных действий государству был нанесен ущерб в размере 966 млн. драмов (около 2,5 млн. долларов).