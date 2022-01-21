Спецпредставитель Армении по урегулированию отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян обсудил с послом России в Армении Сергеем Копыркиным процесс армяно-турецкого урегулирования. Об этом в среду сообщает пресс-служба законодательного органа страны.

«21 января заместитель председателя парламента Армении Рубен Рубинян обсудил с послом РФ в Армении вопрос нормализации армяно-турецких отношений. Рубинян поблагодарил российскую сторону за готовность оказать содействие в процессе урегулирования отношений и организации встречи с турецким спецпредставителем, которая прошла в Москве», — говорится в сообщении. (ТАСС)