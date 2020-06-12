Спецпосланник США заявил, что межафганские переговоры близки как никогда

Спецпосланник США Залмай Халилзад заявил, что обмен пленными между властями Афганистана и радикальным движением «Талибан» достиг ключевого момента, после чего межафганские переговоры стали близки, как никогда ранее.
«Мы приветствуем освобождение более 3 тысяч пленных талибов правительством и более 500 пленников «Талибаном»… Мы приблизились к межафганским переговорам, как никогда раньше. Обе стороны должны работать, чтобы сесть за стол переговоров как можно быстрее», — написал эмиссар США в Twitter.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и афганская радикальная группировка «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.(РИА Новости)