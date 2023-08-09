Спецпосланник Евросоюза по Сахелю Эмануэла дель Ре заявила, что санкции против Нигера начинают действовать, так как там не хватает еды и медикаментов. Об этом сообщает la Repubblica.

«Санкции начинают эффект: не хватает лекарства, еды, электричество пропадает — даже больше, чем раньше. Если мы хотим, чтобы хунта ослабла, мы должны продолжать санкции», — сказала дипломат.

До этого мятежники в Нигере сообщили, что французские военные атаковали военнослужащих национальной гвардии и нарушили воздушное пространство африканского государства. Созданный после переворота «Национальный совет по защите отечества» распорядился повысить уровень угрозы.