Специалист: Не нужно заниматься самолечением

«Некоторые жалуются, что служба скорой помощи «103» приезжает на вызовы слишком поздно. Их можно понять, они могут быть загружены, опоздать с принятием вызова. Все же их надо дождаться и не заниматься самолечением».

Об этом заявил главный инфекционист Азербайджана, член Оперативного штаба при Кабинете министров Джалал Исаев.

По его словам, некоторые врачи по просьбе знакомых, родственников идут на уступки и прописывают пациенту лечение на дому: “Лечение в домашних условиях не должно проводиться. Люди могут лечиться дома лишь под наблюдением участкового врача и только в случае, если медики решат о возможности лечения в домашних условиях».(Report)