Специалист назвал сроки мутации коронавируса до более слабых форм

Течение COVID-19 будет проходить более мягко, благодаря естественным процессам мутации вируса до более слабых форм в течение 5-10 лет. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Специалист отметил, в отличие от гриппа, который мутирует несколько раз в год, циклы мутации коронавируса очень длительные. По словам Тимакова, коронавирус в ходе мутаций «будет пытаться себя ослабить».

«Он будет больше размножаться, больше цепляться, но при этом не будет вызывать серьезных исходов», — цитирует инфекциониста ТАСС.

Врач подчеркнул, что «только через десять лет коронавирус «привыкнет» к человечеству, а мы — к нему».