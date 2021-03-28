Спецдокладчик ООН назвал происходящее в Мьянме массовыми убийствами

Специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс в воскресенье, 28 марта, осудил расстрел демонстрантов в День вооруженных сил страны, назвав это «массовым убийством». Заявление Эндрюса на эту тему опубликовано на его странице в соцсети Twitter.

По словам Эндрюса, военная хунта «покрыла День ВС Мьянмы позором, совершив массовое убийство мужчин, женщин и очень маленьких детей по всей стране».

«Вопрос заключается в том, какую позицию занимает сейчас международное сообщество, — говорится в обращении эксперта. — Некоторые в буквальном смысле поддерживают хунту в Мьянме, использующую оружие против собственного народа. Некоторые произносят сформулированные под кальку слова соболезнования. Другие предлагают разрозненные, нескоординированные действия. А кто-то просто молчит». «Уже давно пришло время для серьезных, скоординированных действий», — резюмирует Эндрюс, обращаясь к мировому сообществу. (DW)

| 2021-03-28T11:25:22+04:00 28 марта 2021, 12:29|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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