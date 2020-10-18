SpaceX запустила очередную ракету со спутниками Starlink

Американская космическая корпорация SpaceX запустила 14-ю по счету ракету Falcon 9 с партией микроспутников Starlink. Об этом сообщается в официальном Twitter компании.

Ракета успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал. Первая ступень ракеты успешно приземлилась на заготовленную платформу в Атлантическом океане.

Отмечается, что спутники, которые в будущем смогут обеспечивать жителей Земли безлимитным интернетом, будут развернуты на орбите примерно через один час и три минуты после взлета.

В настоящий момент в космическом пространстве работают более 700 спутников Starlink. (gazeta.ru)

| 2020-10-18T21:45:05+04:00 18 октября 2020, 22:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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