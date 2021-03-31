SpaceX сформировала первый в истории гражданский экипаж для полета в космос

Компания SpaceX укомплектовала первый в истории коммерческий экипаж космического корабля. На сайте миссии Inspiration4 объявили последних двух из четырех членов экипажа.

Командиром корабля будет бизнесмен Джаред Айзекман. Он полностью оплатил миссию, ее стоимость не раскрывается. Бортовым врачом будет Хейли Арсено, пилотом — предпринимательница Сиан Проктор, а бортинженером — бывший летчик ВВС США Кристофер Семброски.

Джаред Айзекман с помощью миссии хочет собрать $200 млн для детской больницы St. Jude Children`s Research Hospital в Теннесси. Членом экипажа мог стать любой, кто сделает наибольшее пожертвование. (ТАСС)