SpaceX планирует 9 марта запустить в космос группировку микроспутников Starlink

SpaceX планирует 9 марта по времени восточного побережья США вывести на орбиту с помощью ракеты Falcon 9 группировку из 60 микроспутников Starlink, предназначенных для обеспечения доступа в интернет. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на странице компании в Twitter.

«Старт Falcon 9 с 60 спутниками Starlink намечен на завтра, 9 марта, на 21:58 по времени восточного побережья», — указывается в тексте. Отмечается, что прогноз погоды благоприятствует запуску ракеты и последующему возвращению ее первой ступени. Старт будет осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Предыдущий запуск 60 микроспутников Starlink компания SpaceX провела 4 марта.