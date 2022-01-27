Пакет санкций Евросоюза в случае вооружённого вторжения России на территорию Украины может включать в себя меры против газопровода «Северный поток – 2». Об этом заявила в четверг, выступая в Бундестаге, глава МИД Германии Анналена Бербок.

Она не привела подробностей. Власти Германии, выступая за ужесточение санкций в отношении России в случае эскалации ситуации вокруг Украины, до последнего времени однозначно не говорили о том, будут ли санкции распространяться на «Северный поток – 2» или нет.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс накануне заявил, что в случае российского нападения на Украину газ через газопровод не потечёт. Будет ли идти речь о санкциях или об отказе Германии от проекта – он не сказал.

США выступают против эксплуатации газопровода, однако администрация Джо Байдена на данный момент выступает против санкций, чтобы не осложнять отношения с Германией. В случае российского вторжения, однако, ситуация может измениться.