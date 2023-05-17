Глава OpenAI, создатель чат-бота ChatGPT Сэм Альтман на встрече в сенате США публично рассказал о потенциальных опасностях технологий искусственного интеллекта, созданных его компанией и другими корпорациями. Как сообщает ArsTechnica, бизнесмен предложил ввести госрегулирование для отрасли и особые правила для организаций, работающих с ИИ-проектами.

«Мы считаем, что регулирующее вмешательство со стороны правительств будет иметь решающее значение для снижения рисков, связанных со все более мощными моделями. Например, правительство США может рассмотреть сочетание требований к лицензированию и тестированию для разработки и выпуска моделей ИИ», — отметил он.

Альтман признал, что в OpenAI «весьма обеспокоены» тем, что на выборы президента может повлиять контент, созданный ИИ. «Я действительно думаю, что некоторые правила были бы весьма разумными в этой теме», — добавил предприниматель.

По мнению Альтмана, американскому конгрессу стоит сформировать новое агентство, которое будет лицензировать технологии искусственного интеллекта «выше определенного уровня возможностей» и сможет отозвать лицензию, чтобы обеспечить соблюдение стандартов безопасности.

«Индустрия искусственного интеллекта может нанести значительный вред миру. Технология ИИ может пойти не по плану, это весьма возможный вариант, хочу открыто сказать об этом. И мы хотим работать с правительством, чтобы этого не произошло», — заключил он.