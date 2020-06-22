Советник Трампа считает, что вторая волна коронавируса не надвигается на США

Власти ряда американских штатов фиксируют быстрый рост числа зараженных коронавирусом, но угрозы второй волны распространения инфекции на данный момент нет. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Си-эн-би-си глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.
Как он отметил, согласно последним данным специалистов, «в 37 штатах практически нет проблем, в 13 штатах есть очаги заражения». В числе этих 13 штатов он назвал Аризону, Неваду, Орегон, Северную Каролину, Техас и Флориду. «Есть ряд очагов. Мы занимаемся этим. Мы уже знаем, как решать такие проблемы. Никакая вторая волна не надвигается», — заверил Кадлоу.
По его словам, в США «показатели смертности продолжают снижаться». «Думаю, что в целом ситуация довольно хорошая», — добавил он, отметив, что ситуация значительно улучшилась в штатах Иллинойс, Колорадо, Массачусетс, Мичиган, в округе Колумбия.
Кадлоу сказал, что есть свидетельства более быстрого экономического восстановления в стране, чем ожидалось. Выразив надежду, что в стране не начнется процесс повторного введения санитарных ограничений в связи с пандемией, Кадлоу отметил, что решения об этом будут принимать местные власти.(ТАСС)