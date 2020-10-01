Советник штаба Трампа ушел в отставку после попытки самоубийства

Старший советник предвыборного штаба президента Дональда Трампа Брэд Парскейл заявил, что покидает свой пост после попытки суицида. Его слова приводит издание Politico.

«Я ухожу из моей компании и отказываюсь от любой работы в штабе на ближайшее будущее, чтобы сосредоточиться на семье и получить помощь в борьбе с огромным стрессом», — заявил советник.

По данным издания, на прошедших выходных жена Парскейла обнаружила мужа с ружьем в руках. Он угрожал покончить с собой. Прибывшая на место полиция уговорила мужчину сдаться, его госпитализировали.

Позже на теле женщины полиция нашла синяки, однако она категорично заявила, что муж никогда не применял к ней насилия.

В свою очередь, в предвыборном штабе президента выразили надежду, что готовы поддержать ушедшего советника «чем только возможно».(Газета.Ru)