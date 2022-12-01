Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился со старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.
Как сообщают армянские СМИ, информацию об этом распространило посольство США в Ереване.
Сообщается, что в ходе встречи были обсуждены шаги, предпринятые для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, обеспечения региональной стабильности и безопасности.
Отметим, что Филип Рикер сегодня отправился в Ереван, и будет находиться там с официальным визитом до 4 декабря.
Напомним, что ранее Рикер провел встречи в Баку и Тбилиси.