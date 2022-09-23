Совет Европы напомнил России о необходимости выплатить 10 млн евро в качестве компенсации ущерба, нанесенного гражданам Грузии. В резолюции, принятой в пятницу, 23 сентября, Комитет министров Совета Европы сделал выговор российскому правительству за невыполнение постановления Европейского суда по правам человека от 31 января 2019 года и игнорирование предыдущих предупреждений. Страсбургский суд присудил компенсацию группе, в которую вошли не менее 1500 граждан Грузии, арестованных, задержанных и высланных Россией в 2006 и 2007 годах.

Хотя Россия лишилась членства в Совете Европы, она обязана выполнять решения ЕСПЧ, подчеркнули в комитете министров. Другие государства должны оказать соответствующее давление на Москву, отмечается в резолюции. Кроме того, Совету Европы следует разработать стратегию по контролю за завершением рассматриваемых дел против России.

Кроме того, еще не выполнены постановления Страсбургского суда в связи с войной 2008 года на основании жалобы Грузии против России; решение было вынесено 21 января 2021 года, напоминает агентство KNA. (DW)