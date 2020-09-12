Сотрудники дорожной полиции поддержали больных талассемией

Сегодня в Государственной дорожной полиции города Баку прошла акция по сдаче крови. Об этом Report сообщил инспектор отдела по связям с общественными организациями Управления, старший лейтенант полиции Тогрул Насирли.

В акции приняли участие руководство и весь личный состав управления.

«Работники Центрального банка крови взяли кровь у сотрудников дорожной полиции в рамках поддержки пациентов с талассемией. Эта традиция продолжается каждый год, и сотрудники дорожной полиции добровольно участвуют в акции по сдаче крови», — подчеркнул Т.Насирли.