Сотрудники Amazon будут работать на удаленке до июля 2021 года

Сотрудники американской корпорации Amazon смогут трудиться дома до июля 2021 года.

Об этом сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на корпоративное письмо, разосланное работникам компании.

«Мы продолжаем следовать указаниям властей, и приоритетом для нас остается здоровье сотрудников, — приводит агентство текст письма. — Те сотрудники, производительность которых не снижается при работе дома, могут продолжать трудиться в удаленном режиме до 30 июня 2021 года».

Ранее планировалось, что персонал Amazon вернется в офисы после 8 января. Он был переведен на дистанционную работу в марте 2020 года.