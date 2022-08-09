9-го августа 2022 года 12 сотрудников Агдамской Центральной районной больницы были госпитализированы с диагнозом «отравление».

Об этом сообщает пресс-служба TƏBİB. Отмечается, что состояние всех пациентов оценивается как стабильное.

В настоящее время лечение продолжается, они находятся под контролем врачей. Причина отравления выясняется (https://media.az/society/1067871636/v-agdamskoy-crb-proizoshlo-massovoe-otravlenie/).

Как заявил # главврач Агдамской центральной районной больницы Ровшан Ахмедов, отравление произошло в одном из отделений больницы. «Причиной отравления стал распространенный в отделении запах. К сожалению, большего сказать не могу. Проводится расследование», — сказал главврач больницы.