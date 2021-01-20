Сотрудники администрации Байдена будут ежедневно сдавать тест на коронавирус

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена во вторник разослала вскоре вступающим в должность сотрудникам руководство с требованием ежедневно проходить тест на коронавирус и носить маски N95. Об этом сообщил портал Axios.

По его информации, инструкцию получили сотрудники, которые будут находиться рядом с лицами, занимающими руководящие должности, включая глав Совета национальной безопасности США и Национального экономического совета.

«Тем из вас, кто еще не получил свою первую вакцину, мы в ближайшее время направим информацию о том, как это сделать», — также говорится в письме.

Инаугурация Байдена состоится 20 января. (ТАСС)