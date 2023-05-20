Глава американской корпорации Meta Platforms Марк Цукерберг с начала 2023 года увеличил свое состояние на рекордные 44,3 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель среди богатейших людей мира, пишет агентство Bloomberg.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние бизнесмена сейчас оценивается в 89,9 миллиарда долларов (12-е место). При этом Цукерберг занимает первое место среди миллиардеров по росту состояния с начала текущего года. За ним идут президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно и основатель Tesla и SpaceX, владелец Twitter Илон Маск.

Как пишут журналисты, Марк Цукерберг сделал ставку на метавселенную (специальное виртуальное пространство) и стремился потратить столько, сколько нужно, чтобы доминировать в данном сегменте. Кроме того, в определенный момент состояние предпринимателя сократилось более чем на 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад он был третьим в рейтинге самых богатых людей в мире.