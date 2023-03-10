В Клиническом медицинском центре сообщили о состоянии пострадавших в перестрелке в Баку.

В ответ на запрос АПА в Центре сообщили, что состояние пострадавших стабильное:

«Состояние обоих пострадавших — средней степени тяжести, стабильное. Принимаются все необходимые меры».

Отметим, в результате вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Баку 2 человека получили ранения. Пострадавшие — Фаган Рагимли 2002 года рождения, Тамерлан Гусейнов 1983 года рождения были доставлены в больницу.

Как сообщается, полиция задержала подозреваемого в совершении преступления.