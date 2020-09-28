Состоялся телефонный разговор главы МИД Джейхуна Байрамова с заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом

27 сентября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем Госсекретаря США Стивеном Биганом.

Как сообщает МИД Азербайджана, официальный представитель США выразил серьезную озабоченность по поводу высокой напряженности в регионе и поинтересовался текущей ситуацией.

Глава МИД Азербайджана проинформировал об очередном акте агрессии вооруженных сил Армении. Министр отметил проведенные вооруженными силами Азербайджана ответные атаки в рамках права на самооборону, с целью защиты гражданского населения.

Было подчеркнуто, что агрессивная политика Армении, которая продолжается почти 30 лет, лежит в основе напряженности в регионе. Отмечена важность выполнения решений международных организаций, в том числе требований резолюций Совета Безопасности ООН. Было подчеркнуто, что Армения несет полную ответственность за ситуацию.

В свою очередь, заместитель госсекретаря США Стивен Биган подчеркнул необходимость того, чтобы стороны предприняли соответствующие шаги для снижения напряженности.