Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, передает МИД Азербайджана.

Как сообщается, министры обменялись мнениями в продолжение договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

«Стороны согласовали параметры состава Совместной пограничной комиссии. Условлено провести в ближайшее время заседания Совместной пограничной комиссии, а также рабочей группы по разработке мирного соглашения. Стороны также обменялись мнениями о продолжении шагов в гуманитарной сфере», — говорится в сообщении.