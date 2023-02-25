В Ташкенте в рамках Первого Узбекско-азербайджанского межрегионального форума состоялось третье заседание Узбекско-азербайджанского делового совета, организованное Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана и Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

Как сообщили Report в Агентстве по продвижению экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO), в мероприятии приняли участие официальные лица двух стран и бизнесмены, представляющие различные секторы экономики.

Выступивший на церемонии открытия заседания руководитель AZPROMO Юсиф Абдуллаев рассказал о сформировавшейся в Азербайджане благоприятной деловой и инвестиционной среде, отметил, что деловой совет посодействует расширению торгово-экономического партнерства между нашими странами и развитию связей между бизнес-кругами. Отметив наличие большого потенциала для расширения сотрудничества в различных сферах экономики, Ю.Абдуллаев призвал предпринимателей двух стран к активному сотрудничеству.

В мероприятии также приняли участие первый заместитель председателя Торгово-промышленной палаты Узбекистана, сопредседатель делового совета Тура Боболов, вице-президент Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, сопредседатель делового совета Вугар Зейналов, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов и др.

В ходе мероприятия также были обсуждены работа, проделанная по определенным в ходе предыдущих встреч задачам, и расширение связей между бизнес-субъектами двух стран.