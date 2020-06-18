Состоялось открытие дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева

В рамках 100-летия Национального Музея Истории Азербайджана НАНА после реставрации и восстановительных работ состоялось открытие дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева, сообщает #.

Известно, что в 2020 году Национальному Музею Истории Азербайджана НАНА исполняется 100 лет. Первоначальная деятельность Музея связана с созданием «Музея просвещения родного края» в составе Музейно-экскурсионного подразделения по распоряжению Отдела Внешкольного Образования Народного Комиссариата Азербайджана от 15 июля 1920 года. Приказом от 25 октября 1920 года название было изменено на «Государственный музей Азербайджанской ССР». Этот первый государственный музей с момента своего создания функционирует как культурное, образовательное и исследовательское учреждение, занимается демонстрацией, пропагандой, коллекцией, хранением , исследованием и публикацией материальных ценностей, отражающих историю азербайджанского народа в экспозициях и на выставках. В фондах музея хранятся более 300 000 памятников культуры.

В 2007 году по инициативе Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Музей был отремонтирован и восстановлен в соответствии с мировыми стандартами, и была открыта новая экспозиция, отражающая историю Азербайджана с древних времен до 1920 года. В 9 залах Музея также находится мемориальный музей владельца особняка Гаджи Зейналабдина Тагиева.

Известный предприниматель и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев — одна из самых ярких личностей новой истории Азербайджана. Не было ни одного знаменательного события в нашей национальной истории в XIX — начале XX веков без участия Г.З. Тагиева – он был или инициатором, или же участником проектов. Он открыл промышленные предприятия, которые служили социально-экономическому развитию страны, создал рабочие места и обеспечил тысячи людей стабильной заработной платой, работой и жильем; открыл школы для просвещения нации, оказывал помощь образовательным учреждениям и оплачивал обучение сотен студентов; учитывая роль прессы в формировании общественного сознания, спонсировал издание газет и журналов; построил здание для театра, сыгравшего беспрецедентную роль в развитии национальной культуры, поддержал публикацию и перевод произведений поэтов и писателей; будучи меценатом и лидером благотворительного движения в Азербайджане, он заботился и помогал нуждающимся.

В настоящее время в Национальном Музее Истории Азербайджана, расположенном во дворце, где когда-то жил Гаджи Зейналабдин Тагиев, делается очень много для изучения и популяризации его богатого наследия, издаются книги и проводятся различные мероприятия. Мемориальный музей Гаджи Зейналабдина Тагиева, действующий при Национальном Музее Истории Азербайджана, после реконструкции открывает свои двери для посетителей. На большом сенсорном экране новой экспозиции Мемориального музея даётся информация о предпринимательской ,общественной и благотворительной деятельности Г.З. Тагиева, а также о его семье. Эта информация предоставляется на трех языках — азербайджанском, английском и русском. Кроме того, в новой экспозиции представлены материалы, хранящиеся в фондах Музея — картины, документы, фотографии, приказы Г.З. Тагиева, книги, изданные на его пособия.