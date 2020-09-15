Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета АИХ

15 сентября под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга (АИХ) Али Асадова состоялось очередное заседание Совета.

Как сообщили АПА в пресс-службе Кабинета Министров, в заседании приняли участие члены Наблюдательного совета и Правления АИХ.

На заседании были подробно обсуждены задачи, вытекающие из указа президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года.

Был заслушан отчет о проделанной работе по организации деятельности Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Были обсуждены предложения, связанные с государственными предприятиями, которые согласно пункту 5.2 указа президента Азербайджанской Республики от 7 августа 2020 года будут переданы в управление Холдинга.

Была заслушана презентация на тему принципов деятельности АИХ и создания экономической стоимости для государства, проведены обсуждения.