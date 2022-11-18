18 ноября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в расширенном составе.

Вначале Президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Правительства России Михаил Мишустин сделали совместное фото.

Приветствуя участников встречи, Президент Ильхам Алиев сказал:

— Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые гости. Очень рад вас приветствовать в Азербайджане. Мы с вами встречались в начале года и договаривались о вашем визите. Я очень рад, что вы нашли время посетить Азербайджан. Знаю, что вчера прошла встреча с нашим премьер-министром. Насколько я знаю, обсудили очень широкий спектр важных вопросов нашего взаимодействия.

Мы с начала года с Президентом Владимиром Владимировичем Путиным задали хороший тон, новую динамику нашим отношениям и в течение года неоднократно встречались. Мы буквально вчера также имели возможность поговорить по телефону по важным вопросам двусторонней повестки дня. Так что президенты, как говорится, задают тон всему спектру наших отношений. Ну и, конечно, все соответствующие структуры действуют в этом направлении.

Мы, конечно, очень рады, что объем взаимной торговли выходит на допандемийный уровень, и уверен, что динамизм будет сохраняться. Потому что то, что обсуждается сегодня, в том числе и в рамках вашего визита, будет способствовать тому, чтобы наращивать потенциал взаимной торговли. Также видим хорошую динамику в объеме грузоперевозок. Но что касается транзитных грузов, тут, я думаю, мы выходим на рекордные показатели — где-то порядка 50-60 процентов — и с большой перспективой роста. Конечно же, в плане транзитно-логистической инфраструктуры мы будем наращивать потенциал взаимного сотрудничества, в первую очередь, на двусторонней основе и с привлечением соседних стран, поскольку тут Россия и Азербайджан на протяжении многих лет активно инвестировали в транспортно-логистическую инфраструктуру в наших странах. Конечно, укрепление потенциала транспортных коридоров, в первую очередь, «Север-Юг», будет в интересах всех стран, которые задействованы в этом проекте, и откроет дополнительные перспективы, в том числе и для бизнеса.

Я посмотрел некоторые статистические данные накануне вашего визита. Был обрадован тем, что количество авиарейсов стремительно растет. У нас более 130 рейсов в неделю, то есть мы практически вышли на самый высокий показатель. И турпоток из России тоже растет, в этом году где-то порядка 80 процентов роста. Конечно, было падение в связи с пандемией. Мы еще не дошли до допандемийного уровня, но думаю, что дойдем. С учетом тесных дружеских отношений между нашими странами, с учетом того, что в этом году была подписана Декларация о союзническом взаимодействии и мы в течение года неоднократно демонстрировали союзнический характер наших отношений, с учетом того, что мы рассчитываем значительно расширить повестку дня торгово-экономического сотрудничества, думаю, что и количество рейсов будет расти.

Знаю, что вчера успешно прошел Межрегиональный форум. Это тоже важный элемент нашего двустороннего взаимодействия. Мы порядка с 80 субъектами Российской Федерации поддерживаем тесные связи. Конечно же, в рамках этого мероприятия и в предыдущие годы, и вчера уверен, что определены новые задачи. Так что повестка дня достаточно обширная. По семи дорожным картам мы активно работаем. Уверен, что вот с этими хорошими итогами подходя к концу года, зададим такой же динамизм на следующий год. Еще раз добро пожаловать.

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин сказал:

— Спасибо, уважаемый Ильхам Гейдарович. В первую очередь хочу поблагодарить Вас за приглашение посетить Азербайджан и с большим уважением посещаю его в качестве председателя Правительства. Также хочу поблагодарить Вас, всю команду Али Хидаятовича за очень теплый прием, который оказан всей нашей делегации. У нас большая делегация приехала — четыре руководителя наших регионов, ключевых регионов, которые взаимодействуют с Азербайджаном. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить Вас с государственным праздником – Днем национального возрождения, который вчера праздновался в Азербайджане, и передать наилучшие, самые теплые пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Вы сказали, что Вы с ним как раз вчера вечером, накануне переговорили.

По линии правительств мы ведем очень активную работу по выполнению именно тех решений, которые принимаете вы – наши президенты. Вчера мы с Али Хидаятовичем Асадовым участвовали в межрегиональном уже 11-м форуме, который практически затрагивал всю повестку взаимных отношений. Самое приоритетное отношение уделили энергетике, промышленности, транспорту, культурно-гуманитарной сфере и по итогам переговоров подписали целый ряд соответственно соглашений о развитии сотрудничества в самых разных областях.

Транспортная сфера очень важная, особенная. Убеждены, что совместные инфраструктурно-логистические проекты станут новым драйвером для наращивания всего комплекса сотрудничества. Здесь бы хотел отметить отдельно маршрут западный — международного транспортного коридора «Север-Юг». Мы рассчитываем к 2030 году увеличить его соответственно объемы перевозок до 15 миллионов тонн в год.

Также традиционно особое значение мы придаем культурно-гуманитарным связям. Отмечаем, как Вы сказали, в этом году 30-летие установления дипломатических отношений. Была проведена целая серия торжественных мероприятий, которые приурочены к этому важному событию. А в следующем году мы отметим 100-летие со дня рождения выдающегося советского и азербайджанского государственного деятеля, Вашего отца Гейдара Алиевича Алиева.

В Баку, мы вчера отметили, успешно работают филиалы наших институтов — Московского университета, Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. В России также обучается более одиннадцати тысяч студентов из Азербайджана. И такие контакты, развитие прямых контактов между людьми, знакомство с богатой историей, культурой и традициями будут укреплять наши взаимоотношения.

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Глава государства поблагодарил за добрые пожелания Президента России, просил передать и его добрые пожелания Владимиру Путину.