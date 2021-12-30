Депутат Верховной рады Украины и девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что политика вывезли из города Гори в неизвестном направлении. Об этом она написала в своем Facebook.

«Появилась информация, что Михаила Саакашвили вывезли из Гори! В неизвестном направлении! SOS! Адвокаты подтвердили, что его нет в Гори! Состояние и направление никто не знает!», — написала Ясько.

Чуть позже она написала, что политика «насильно похитили из городской больницы» и вывезли в руставскую тюрьму.