Соронбай Жээнбеков ушел в отставку

Президент Кыргызстана Соронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщили в пресс-службе главы государства.

Об этом президент заявил во время обращения к нации.

«Я не держусь за власть, не хочу остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти», — сказал Жээнбеков.

Он привлек внимание к угрозе очередной волны гражданского противостояния в стране.

«Никакая власть не стоит целостности страны и единства общества», — сказал глава Кыргызстана. (Агентство Анадолу)

| 2020-10-15T12:40:14+04:00 15 октября 2020, 12:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss