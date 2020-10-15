Соронбай Жээнбеков ушел в отставку

Президент Кыргызстана Соронбай Жээнбеков принял решение уйти в отставку, сообщили в пресс-службе главы государства.

Об этом президент заявил во время обращения к нации.

«Я не держусь за власть, не хочу остаться в истории как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти», — сказал Жээнбеков.

Он привлек внимание к угрозе очередной волны гражданского противостояния в стране.

«Никакая власть не стоит целостности страны и единства общества», — сказал глава Кыргызстана. (Агентство Анадолу)