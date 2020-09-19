SOCAR представит правительству новую стратегию развития

Принимая во внимание критические замечания, высказанные Президентом Ильхамом Алиевым о госкомпаниях на прошедшем 6 августа совещании, ускорены шаги в направлении совершенствования системы корпоративного управления, трансформации в соответствии с тенденциями эффективной рыночной экономики, обеспечения доходности операционных и инвестиционных проектов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев в своей статье, опубликованной в официальной прессе.

По его словам, некоторое время назад совместно с компанией McKinsey подготовлена новая стратегия развития SOCAR до 2035 года, все детали будут представлены правительству.

Президент SOCAR отметил, что среди основных принципов стратегии важное место занимают устойчивое развитие, применение усовершенствованной системы управления, повышение социальной и экологической ответственности, обеспечение доходности компании.

Р.Абдуллаев подчеркнул, что “Корпоративная стратегия до 2035 года” в целом отражает тенденции развития глобальных, региональных и местных проектов SOCAR, определяет координацию дальнейшей деятельности в нефтегазовой отрасли, основные направления интеграции стоимостной цепочки:

«Сегодня во всем мире отдается предпочтение возобновляемой энергетике, поддерживаются процессы трансформации в этом направлении. Учитывая перспективы этого курса, мы поставили в качестве важных целей стимулирование бизнеса с низким уровнем выбросов углеродов, циркулярной экономики и экологически чистых операций в ближайшие годы. Мы верим, что корпоративная стратегия SOCAR приблизит нас к этим целям и, в конечном счете, внесет важный вклад в устойчивое развитие экономики Азербайджана”.