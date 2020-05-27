Со следующего месяца в Москве откроют непродовольственные магазины

С 1 июня в Москве откроются все непродовольственные магазины и некоторые предприятия бытовых услуг, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в среду.

«Сегодня можно говорить уже о следующих шагах выхода из кризисной ситуации. Мы предлагаем с 1 июня отработать — в ближайший день выпустить соответствующие нормативные документы — и раскрыть не только продовольственную, но и всю непродовольственную торговлю», — сказал Собянин. Он уточнил, что в этом секторе работают около 300 тысяч человек.

«Второе — раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с человеком: прачечные, химчистка, ремонтные мастерские и так далее», — отметил мэр.

Кроме того, он предложил с 1 июня в тестовом режиме создать график выхода на прогулки по домам. (interfax.ru)