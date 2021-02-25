Со дня геноцида в Ходжалы прошло 29 лет

Минуло 29 лет со дня Ходжалинского геноцида. На протяжении многих лет наш народ с глубокой скорбью поминает светлую память жертв этого ужасного преступления, совершенного 29 лет назад армянскими вандалами против азербайджанского народа, невинных людей.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го российского мотострелкового полка, оккупировали город Ходжалы и учинили зверскую расправу над мирным населением – азербайджанцами.

Армянские вооруженные формирования при поддержке бронетехники и личного состава 366-го мотострелкового полка, дислоцированного во времена СССР в Ханкенди, 25 февраля пошли в наступление на Ходжалы. 2500 жителей города, оказавшегося в кольце, попытались спастись, двигаясь в направлении Агдама. Однако находившиеся в засаде армяне расстреливали мирных жителей. В результате геноцида, ставшего трагедией века, было убито 613 мирных граждан, включая 63 детей, 106 женщин и 70 стариков – всего 613 жителей Ходжалы. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 детей потеряли одного родителя, были ранены 487 человек, включая 76 детей, 1275 человек взяты в плен. О судьбе 150 человек, в том числе 68 женщин и 26 детей все еще ничего не известно.

В этом году мы впервые будем поминать этих людей как народ-победитель.