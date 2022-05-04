Снят документальный фильм о национальном герое Азербайджана, генерал-майоре Поладе Гашимове.

Как сообщили в киностудии “Азербайджанфильм”, экранизация ”По следам Полада» была произведена на студии «Салнамефильм».

Режиссер и автор сценария фильма — Замин Мамедов, режиссер — Фахир Имангулиев, советник — Вугар Аскеров, монтаж — Сабир Аскерзаде, звукорежиссер — Мехман Надиров, продюсер — Назим Гусейнов. Съемки фильма проходили в Баку и Габале.

Презентация документального фильма ”По следам Полада» состоится 4 мая в 19:00 в киноцентре «Низами». В ней примут участие члены семьи генерала, его боевые товарищи и друзья.