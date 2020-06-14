СНБ Армении уличила Царукяна в раздаче «предвыборных» взяток

Служба национальной безопасности Армении рассказала о многочисленных случаях раздачи предвыборных взяток со стороны руководства и партийного актива «Процветающей Армении» во время выборов в парламент 2017 года.

Как сообщает armeniasputnik.am, в сообщении силового ведомства говорится, что руководство и остальные члены партии в соответствии с четко разработанными схемами раздавали сотни миллионов драмов взяток. В рамках следственных действий проведены около 40 обысков, изъяты компьютеры, документы и электронные носители. СНБ отмечает, что деньги раздавались под предлогом благотворительности.

Ранее сообщалось еще об одном уголовном деле, в котором говорится, что компании Царукяна причастны к организации незаконной деятельности казино. В результате действий по версии следователей, государству нанесен ущерб в 60 миллионов долларов.